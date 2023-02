Nella puntata andata in onda venerdì 24 febbraio, i telespettatori che seguono Un posto al sole hanno assistito al ritorno di uno dei personaggi storici della soap opera, il dottor Luca De Santis, interpretato dall’attore Luigi Di Fiore.

Il personaggio di Luca De Santis apparve nella prima puntata della soap opera di Rai 3, andata in onda, come sappiamo, nel 1996, e uscì di scena nel 2000, con un breve ritorno nel 2001. Sommando le puntate, il personaggio di Luca De Santis è stato presente nelle dinamiche di Un posto al sole per circa mille puntate. Luigi Di Fiore, quindi, torna a vestire i panni di Luca De Santis dopo circa 22 anni.

L’attore milanese, dopo l’esperienza ad Un posto al sole, ha preso parte a tantissimi lavori di successo realizzati per il piccolo schermo: Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni, Crimini, Provaci ancora prof!, Un’altra vita, 1992, 1993 e 1994, Scomparsa, Questo nostro amore, Il Paradiso delle Signore, Rosy Abate, Rocco Schiavone, L’ispettore Coliandro e altri ancora.

Luca De Santis, conosciuto ai fan di Un posto al sole come il primo medico di Palazzo Palladini prima dell’arrivo di Ornella Bruni (interpretata da Marina Giulia Cavalli), in passato, ha avuto relazioni con Giulia (interpretata da Marina Tagliaferri) e Jasmine (interpretata da Soraya Castillo), che morì uccisa nel giorno del loro matrimonio. Luca, all’inizio della soap opera, era già vedovo. Prima di uscire di scena, Luca sposò Sonia Campo (interpretata da Paola Rinaldi) e andò a vivere con lei a Siena, insieme a Gianluca Palladini (interpretato da Flavio Gismondi), figlio di Sonia e Alberto Palladini (interpretato da Maurizio Aiello). In passato, Luca De Santis ha avuto seri problemi di alcolismo e oggi non è più sposato con Sonia Campo. Per la cronaca, i personaggi di Jasmine, Sonia e Gianluca sono usciti di scena.