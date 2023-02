Stasera, giovedì 9 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, sarà per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 9 febbraio 2023 (6129)

Mentre Viola (Ilenia Lazzarin) ed Antonio (Lino Polare) hanno a che fare con il nuovo agente di scorta, Damiano (Luigi Miele), nelle vesti di Falco, potrebbe essere coinvolto in una situazione pericolosa che riguarderà anche Giulia (Marina Tagliaferri), Angela (Claudia Ruffo) e Clara (Imma Pirone). Dopo essersi riconciliati, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) danno il bentornata a casa a Silvana (Anna D’Agostino) ma un’altra figura è destinata ad intralciare la loro felicità. Ornella (Marina Giulia Cavalli) deve prendere un’importante decisione riguardo il suo futuro professionale.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.