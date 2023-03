Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, nuovo appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata di stasera, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo (Napoli), che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Tra gli attori storici della soap opera, troviamo Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia, Francesco Vitiello, Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Marina Tagliaferri, Claudia Ruffo e Maurizio Aiello.

Un posto al sole: anticipazioni 8 marzo 2023 (6148)

Otello (Lucio Allocca), sostenuto dall’affetto dei familiari, cerca faticosamente di affrontare il dolore per la morte della moglie. La grande famiglia di palazzo Palladini darà l’ultimo commosso saluto all’amata Teresa (Carmen Scivittaro). Oltre a scatenare la gelosia di Speranza (Mariasole Di Maio) nei confronti di Micaela (Gina Amarante), l’evento organizzato per la Festa della Donna in cui Samuel (Samuele Cavallo) si esibirà come spogliarellista sarà l’occasione per tentare di rilanciare le sorti del caffè Vulcano.

