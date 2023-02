Stasera, venerdì 24 febbraio 2023, si chiude un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata, come di consueto, andrà in onda alle ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo (Napoli), che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 24 febbraio 2023 (6140)

Tra colpi di scena e contrastanti emozioni, prosegue il processo a carico di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Cresce l’ansia di Niko (Luca Turco), di Viola (Ilenia Lazzarin) e di tanti altri per il verdetto finale. Ancora una volta Guido (Germano Bellavia) trova in Michele (Alberto Rossi) il suo compagno di baldoria preferito ma come la prenderà Mariella (Antonella Prisco)? Giulia (Marina Tagliaferri) avrà un nuovo incontro chiarificatore con mastro Peppe (Federico Torre) e, intanto, una piacevole sorpresa, che arriva direttamente dal passato, attende gli abitanti di Palazzo Palladini.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.