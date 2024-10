Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 18 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 ottobre (puntata 6550): Damiano ad un passo dalla cattura di Torrente

Viola è in ansia per Damiano

Viola (Ilenia Lazzarin) è in ansia perché ha capito che Damiano (Luigi Miele) si sta preparando per fare qualcosa di rischioso. Damiano, infatti, è ormai ad un passo dalla cattura di Torrente (Loris De Luna) ma tutto può ancora succedere. Alberto (Maurizio Aiello), nel frattempo, è sempre più deciso a lasciare Napoli e a ricominciare un’altra vita altrove.

Manuel è arrabbiato con Don Antoine

Nel quartiere dove abita Rosa (Daniela Ioia), i pettegolezzi sulla sua amicizia con Don Antoine (Hakim Gouem) impazzano e il parroco cerca di capire i motivi per i quali Manuel (Manuel D’Angelo), recentemente preso di mira, ha dell’astio nei suoi confronti. Mariella (Antonella Prisco) cede al ricatto emotivo di Guido (Germano Bellavia) ma il confronto con Cotugno (Walter Melchionda) le farà capire che l’ex marito, in realtà, l’ha abilmente manipolata.

