Stasera, martedì 23 maggio 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio e su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 26 MAGGIO 2023

Un posto al sole: anticipazioni 23 maggio 2023 (6202)

Alterata per quella che immagina essere un’impresa vile di Sabbiese (Fiorenzo Madonna), Giulia (Marina Tagliaferri) intende affrontare il criminale, senza pensare che le conseguenze per lei potrebbero rivelarsi molto gravi. Lara (Chiara Conti) sente di guadagnare punti agli occhi di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), il cui rapporto con Marina (Nina Soldano) è sempre più teso, ma una minaccia potrebbe far saltare i suoi piani. Alla ricerca di un chiarimento con Micaela (Gina Amarante), Speranza (Mariasole Di Maio) potrebbe involontariamente cadere nel tranello da lei ordito scaltramente a discapito dell’amor proprio del povero Samuel (Samuele Cavallo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.