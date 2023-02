Anche stasera, martedì 21 febbraio 2023, torna Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3, giunta alla ventisettesima stagione, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre, il programma condotto da Marco Damilano.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo (Napoli), che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 21 febbraio 2023 (6137)

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di indurre Lara (Chiara Conti) a scoprire le proprie carte, Marina (Nina Soldano) deciderà di affrontare la situazione di petto. Nonostante gli sforzi per riportare clienti al Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci) continua ad avere difficoltà, mentre il malumore serpeggia fra il personale. Affranto per la sua storia d’amore finita prima ancora di iniziare, Cerruti (Cosimo Alberti) riceverà una visita a sorpresa che potrebbe farlo tornare sui suoi passi.

