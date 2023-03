Anche stasera, mercoledì 1° marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventisettesima stagione. La puntata, come di consueto, avrà inizio alle ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre, il programma condotto da Marco Damilano.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo (Napoli), che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 1° marzo 2023 (6143)

In un clima di grande incertezza, Viola (Ilenia Lazzarin) e Niko (Luca Turco) si preparano all’atto finale del processo contro Valsano (Gianluca Pugliese). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) riuscirà a preservare la serenità di coppia con Marina (Nina Soldano)? Mentre il rapporto tra Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) si fa sempre più teso, Otello (Lucio Allocca) cerca di restituire un po’ di serenità alla nuora.

