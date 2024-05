Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 9 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 10 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 9 maggio (puntata 6444): Nunzio e Riccardo uniranno le forze

La talpa spara a Damiano

Il piano elaborato da Nicotera (Paolo Romano) e dalla Cimmino (Francesca Colapietro) per scoprire la spia interna alla polizia ha funzionato. Dopo aver sparato a Damiano (Luigi Miele), la talpa darà il via ad una rocambolesca fuga che vedrà coinvolti anche Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) che si ritroveranno, loro malgrado, costretti ad unire le forze.

Mariella è infastidita da Claudia

Indecisa se lanciarsi o meno nel progetto del parco archeologico per bambini, Manuela (Gina Amarante) vorrebbe avere delle rassicurazioni da parte di Niko (Luca Turco) ma quest’ultimo sembra avere altre distrazioni. Claudia (Giada Desideri), invece, decide di tornare in un luogo speciale a cui è legata da tanti ricordi. Mariella (Antonella Prisco), nel frattempo, appare sempre più infastidita dalla presenza di Claudia nella vita di Guido (Germano Bellavia).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.