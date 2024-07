Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 9 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 luglio (puntata 6487): Viola ha paura per Damiano

La richiesta di Lucia ad Eugenio

Lucia (Francesca Colapietro) chiede ad Eugenio (Paolo Romano) di far fare un salto di qualità al loro rapporto. Viola (Ilenia Lazzarin), nel frattempo, è sempre più scossa per i rischi professionali che corre Damiano (Luigi Miele), impegnato nella caccia al boss Torrente (Loris De Luna). Claudia (Giada Desideri), che sta vivendo un momento di crisi personale, continua ad approfittare di Guido (Germano Bellavia) per rafforzare la propria autostima. Mariella (Antonella Prisco), che ormai ha capito che suo marito prova dei sentimenti nei riguardi di Claudia, si sente sempre più sola e avvilita.

I sensi di colpa di Rossella

Deluso nelle proprie aspettative verso il lavoro, Riccardo (Mauro Racanati) confida a Rossella (Giorgia Gianetiempo) le proprie difficoltà, scatenando i suoi sensi di colpa, visto che, in passato, Riccardo ha rinunciato ad un’importante opportunità lavorativa per sposarsi e vivere con lei.

