Nuove anticipazioni di martedì 9 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 aprile (puntata 6422): Rossella soccorrerà Diana

Rossella troverà la vicinanza di Riccardo

Rossella (Giorgia Gianetiempo), molto scossa dopo l’emergenza che l’ha portata a soccorrere Diana (Sara Zanier), troverà la vicinanza di Riccardo (Mauro Racanati) e noterà il forte coinvolgimento di Nunzio (Vladimir Randazzo) nella faccenda: quest’ultimo, infatti, avrà una reazione che lascerà Rossella attonita.

Un gesto di Tommy metterà in crisi Marina

Il ritorno di Ida (Marta Anna Borucinska) dalla Polonia, dopo il funerale del padre, metterà in allerta Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), che non intendono rinunciare a Tommy (Luigi De Feo). Un piccolo gesto del bambino, intanto, metterà in crisi Marina, portandola a farsi mille domande sul suo ruolo. Una nuova lite fra Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato), nel frattempo, sembra destinata ad allontanare definitivamente i due, che si incolpano a vicenda, ma stavolta si scoprirà che sono entrambi innocenti.

