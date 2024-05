Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 8 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 10 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 maggio (puntata 6443): Silvia e Michele tornano insieme

Eugenio e Lucia elaborano un piano

Dopo una difficoltà iniziale, Eugenio Nicotera (Paolo Romano) è riuscito a convincere Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) ad indagare ancora riguardo l’incidente a Diana Della Valle (Sara Zanier) e la possibilità presenza di un corrotto tra le forze di polizia. I due magistrati elaborano insieme un piano che permette di stringere il cerchio intorno alla spia interna che è collusa con i criminali che hanno attentato alla vita di Diana.

La reazione di Rossella

Ad un passo dal matrimonio con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), che le aveva anche promesso una luna di miele da sogno, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) saranno i protagonisti di una romantica riconciliazione che segnerà un nuovo inizio nelle loro vite. Come reagirà Rossella (Giorgia Gianetiempo) dopo aver saputo che i suoi genitori sono tornati insieme?

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.