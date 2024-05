Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 7 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 10 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 7 maggio (puntata 6442): Eugenio e Lucia organizzano una trappola

Silvia pensa che Michele non voglia tornare con lei

Silvia (Luisa Amatucci) è sempre più convinta che Michele (Alberto Rossi), reduce da un confronto faccia a faccia con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), non voglia un futuro con lei. Giancarlo, nel frattempo, porta avanti con entusiasmo l’organizzazione del matrimonio con Silvia. La trasmissione di Micaela (Gina Amarante) e Michele servirà a far uscire tutti allo scoperto.

Rosa troverà conforto in padre Antoine

Rosa (Daniela Ioia), dopo aver deciso di rinunciare alla sua casa, troverà conforto in padre Antoine (Hakim Gouem). Eugenio (Paolo Romano), dopo aver parlato con Viola (Ilenia Lazzarin) e Nunzio (Vladimir Randazzo), riuscirà a convincere Lucia (Francesca Colapietro) della necessità di indagare ancora sull’incidente di Diana (Sara Zanier) e sulla presenza di una talpa tra gli agenti. Damiano (Luigi Miele) metterà al corrente Nunzio della trappola che i due magistrati vogliono tendere ai loro nemici.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.