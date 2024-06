Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 7 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 7 giugno (puntata 6465): Ornella ha dei sospetti su Luca

Roberto e Marina hanno paura di perdere Tommaso

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) temono che il coinvolgimento di Lara (Chiara Conti) possa far perdere loro la custodia di Tommaso (Luigi De Feo). Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello), invece, sperano che la donna li aiuti, dando una versione dei fatti che alleggerisca la posizione di Ida.

Luca ha un momento di smarrimento

Luca (Luigi Di Fiore) vive un nuovo drammatico momento di smarrimento legato alla sua malattia che fa insospettire Ornella (Marina Giulia Cavalli) che aveva già avuto dei dubbi durante un pranzo a casa sua in cui Luca era ospite insieme a Giulia (Marina Tagliaferri). Mentre il rapporto tra Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano) si consolida, Manuela (Gina Amarante) sembra andare serenamente avanti con la propria vita. Sarà davvero così?

