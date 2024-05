Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 6 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 10 MAGGIO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 6 maggio (puntata 6441): Viola chiede aiuto a Eugenio

Rosa comunica a Damiano la sua decisione

Rosa (Daniela Ioia), seppur combattuta, ha deciso di lasciare la casa dove abita. Mentre Rosa, quindi, comunica al suo ex la decisione presa, Viola (Ilenia Lazzarin) decide di chiedere aiuto al suo ex marito Eugenio (Paolo Romano). Sia lei che Nunzio (Vladimir Randazzo) proveranno a convincere il magistrato sia dell’innocenza di Damiano (Luigi Miele) che della possibile presenza di un corrotto tra le forze di polizia.

Giancarlo accelera i tempi del matrimonio con Silvia

Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) sembra deciso ad accelerare i tempi del suo matrimonio con Silvia (Luisa Amatucci), quasi avesse paura di un possibile ripensamento di lei che, travolta dal suo entusiasmo, non riesce a manifestare i propri dubbi. Michele (Alberto Rossi), intanto, dopo essersi confrontato con Giancarlo che l’ha invitato ad uscire dalla sua vita e da quella di Silvia, sembra deciso a fare un passo indietro.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.