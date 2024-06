Nuove anticipazioni di giovedì 6 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 giugno (puntata 6464): Roberto vuole vendicarsi

La visita di Lara getta scompiglio

Lara (Chiara Conti) è riuscita ad introdursi a Palazzo Palladini per far visita a Marina (Nina Soldano) e per dirle di essere pentita per gli errori del passato e che prenderà le decisioni giuste per il bene di Tommaso (Luigi De Feo). La visita di Lara getta scompiglio a Palazzo Palladini e ora Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è deciso a vendicarsi di quell’incursione a casa sua.

Rossella teme di aver perso Nunzio

Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo aver fatto chiarezza nei propri sentimenti, teme di aver perso Nunzio (Vladimir Randazzo) per sempre. Diana (Sara Zanier), invece, farà a Nunzio, che le è sempre stato vicino durante il percorso di recupero, un’inaspettata richiesta. Dopo tante vicissitudini, per Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo) è giunto finalmente il momento di tornare nella loro casa.

