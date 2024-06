Nuove anticipazioni di mercoledì 5 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 giugno (puntata 6463): Lara incontra Marina

Rossella fa chiarezza nei propri sentimenti

Approfittando della sua visita a Napoli, Virginia (Desirèe Noferini) sta provando a recuperare il rapporto con il suo ex marito Riccardo (Mauro Racanati) e per Rossella (Giorgia Gianetiempo), è arrivato finalmente il momento di fare chiarezza nei propri sentimenti. Le cose per lei, però, non andranno come immaginato. Diego (Francesco Vitiello), nel frattempo, comincia a temere di aver commesso un grande errore a fidarsi di Lara (Chiara Conti).

Lara è pentita per gli errori del passato

Dopo il ritorno di Lara nelle loro vite, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sono agitati perché hanno paura di perdere Tommaso (Luigi De Feo). Lara incontra Marina e si mostra pentita per tutti gli errori commessi in passato. Per questo motivo, la donna sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.

