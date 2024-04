Nuove anticipazioni di venerdì 5 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 aprile (puntata 6420): un incontro imprevisto per Nunzio

Rossella torna a lavorare in ospedale

Tornata a Napoli, Rossella (Giorgia Gianetiempo) dovrà gestire il difficile ritorno in ospedale, lavorando gomito a gomito con Riccardo (Mauro Racanati). Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, cerca il sostegno di un’amica, ma un incontro imprevisto potrebbe riportare a galla uno sgradevole ricordo.

Marina prova a ricucire il rapporto con Diego

In attesa del rientro a Napoli di Ida (Marta Anna Borucinska), Marina (Nina Soldano), in modo strategico, prova a ricucire il rapporto con suo nipote Diego (Francesco Vitiello), sempre più insofferente nei suoi riguardi e in quelli di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Roberto, però, non sembra essere d’accordo con la sua iniziativa. L’intervento inopportuno di Bice (Lara Sansone) nella tensione tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) darà il colpo di grazia alla loro crisi coniugale, spingendo Mariella a temere il peggio.

