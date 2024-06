Nuove anticipazioni di martedì 4 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 giugno (puntata 6462): Roberto e Marina agitati per il ritorno di Lara

Niko non condivide l’iniziativa di Diego e Ida

Niko (Luca Turco) non condivide l’iniziativa di Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) che hanno deciso di andare a trovare Lara (Chiara Conti) nel convento in cui si trova per chiederle di testimoniare a favore di Ida. Il ritorno di Lara nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) metterà i due in uno stato di incertezza e grande agitazione.

Rossella provata dal confronto con Riccardo

Provata dal confronto con Riccardo (Mauro Racanati), Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sfogherà con la madre che proverà a farle aprire gli occhi. Mentre Claudia (Giada Desideri), incurante delle conseguenze delle proprie azioni, si insinuerà sempre più nelle vite degli amici, Mariella (Antonella Prisco) sarà sempre più frustrata dall’indifferenza di Guido (Germano Bellavia) nei suoi confronti.

