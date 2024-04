Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 4 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 5 APRILE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 4 aprile (puntata 6419): Rossella torna da Barcellona

Silvia e Michele affrontano ciò che è successo tra loro

Dopo il momento di passione che hanno vissuto ad Indica, Michele (Alberto Rossi) ha contattato Silvia (Luisa Amatucci) per avere un confronto. Dopo un iniziale rifiuto da parte della donna, Silvia e Michele cercano di elaborare quanto accaduto tra loro. Nel frattempo, Rossella (Giorgia Gianetiempo), che ha deciso di provare a superare il momento complicato andando a trovare Vittorio (Amato D’Auria), torna da Barcellona.

Eduardo vuole collaborare con la giustizia

Eduardo (Fiorenzo Madonna), in carcere, spiega a Damiano (Luigi Miele) i motivi che lo hanno convinto a voler collaborare con le autorità: ma il suo sarà un pentimento sincero? Complice l’intromissione di Bice (Lara Sansone), Guido (Germano Bellavia) continua ad essere molto freddo con Mariella (Antonella Prisco), tanto che la donna verrà sfiorata da un inquietante timore.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.