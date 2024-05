Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 3 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 maggio (puntata 6439-6440): Rosa prende una decisione inaspettata

Niko ritorna dalla vacanza con Valeria

La situazione di Damiano (Luigi Miele) preoccupa tutti coloro che gli stanno vicino. E mentre anche Nunzio (Vladimir Randazzo) sospetta che dietro le accuse al poliziotto si celi una talpa, Rosa (Daniela Ioia) prende una decisione inaspettata. Il ritorno di Claudia (Giada Desideri) rischia di mettere ancora più in crisi il matrimonio tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco). Niko (Luca Turco) rientra dalla vacanza con Valeria (Benedetta Valanzano) e ritrova Jimmy (Gennaro De Simone) in compagnia di Manuela (Gina Amarante), sempre più coinvolta nel progetto del parco archeologico per bambini.

Giancarlo decide di affrontare Michele

Nonostante Giulia (Marina Tagliaferri) la inviti a riflettere, Rosa, pur di difendere la sua famiglia, sembra intenzionata a cedere al ricatto della camorra. La rimpatriata a casa di Michele (Alberto Rossi) tra Silvia (Luisa Amatucci), Guido e Claudia sarà un’occasione per rievocare i vecchi tempi alla terrazza. Mentre Diego (Francesco Vitiello) e Raffaele (Patrizio Rispo) avranno modo di ritrovarsi dopo il loro scontro, Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) decide di affrontare Michele.

