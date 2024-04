Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 3 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 5 APRILE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 3 aprile (puntata 6418): la scelta inaspettata di Eduardo

Silvia prova ancora qualcosa per Michele

Proprio mentre Clara (Imma Pirone) sta decidendo il futuro della sua gravidanza, affiancata da Giulia (Marina Tagliaferri) in questo momento difficile, Eduardo (Fiorenzo Madonna), dal carcere, matura una scelta del tutto inaspettata. Dopo aver trascorso il giorno della Pasquetta insieme ad Otello (Lucio Allocca) a Indica, tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) è tornata la passione. Silvia si rende conto di provare ancora qualcosa per Michele e, provando a soffocare i suoi sentimenti, si rifugia nella confortante quotidianità con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Guido sempre più insofferente verso Mariella

Guido (Germano Bellavia), confidandosi con Michele, ha ammesso di non sopportare più la presenza di Mariella (Antonella Prisco) nella sua vita, soprattutto dopo il malore che ha avuto. Una presenza ingombrante accrescerà questa insofferenza di Guido nei riguardi di sua moglie.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.