Nuove anticipazioni di venerdì 29 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Un invito per Rossella

Decisa a mettere ordine nei suoi sentimenti, dopo aver annullato all’ultimo momento il matrimonio con Riccardo (Mauro Racanati), ammettendo di provare qualcosa anche nei confronti di Nunzio (Vladimir Randazzo), Rossella (Giorgia Gianetiempo) riceve un invito che potrebbe aiutarla a chiarirsi un po’ le idee.

Irene ritrova la serenità

Diego (Francesco Vitiello), dopo la morte del padre di Ida (Marta Anna Borucinska), è sempre più deciso a liberare la ragazza dal ricatto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Raffaele (Patrizio Rispo), però, è preoccupato per l’agire impulsivo di suo figlio e, di conseguenza, cerca di mettere un freno alla sua ostilità nei confronti di Ferri. Dopo un periodo difficile, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), nel frattempo, trovano finalmente il modo di far tornare il sorriso a Irene (Greta Putaturo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.