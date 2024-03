Nuove anticipazioni di giovedì 28 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 marzo (puntata 6414): Diego vuole aiutare Ida

Il padre di Ida è morto

Ida (Marta Anna Borucinska) ha ricevuto la notizia della morte di suo padre e la ragazza cade in uno stato di grave prostrazione. Diego (Francesco Vitiello) è sempre più deciso a volerla aiutare. Il suo scopo è quello di liberare Ida dal ricatto di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). A riguardo, Diego ha già parlato con Niko (Luca Turco) per sapere con esattezza cosa rischia Ida per aver venduto suo figlio.

Rosa prova ancora qualcosa per Damiano

Damiano (Luigi Miele), dopo essere venuto a conoscenza della situazione di tensione che si è creata nel palazzo dove vivono Rosa (Daniela Ioia) e il loro figlio Manuel (Manuel D’Angelo), ha deciso di trasferirsi a casa di Rosa, consapevole dei rischi che la donna sta correndo. Rosa è contenta per la presenza in casa di Damiano e fatica a nascondere i sentimenti che ancora prova per il suo ex.

