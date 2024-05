Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 28 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 maggio (puntata 6457): Roberto decide di fare causa al condominio

Raffaele potrebbe prendere una decisione radicale

Nella riunione condominiale d’urgenza a Palazzo Palladini, la maggior parte dei condomini ha votato contro il licenziamento di Raffaele (Patrizio Rispo) proposto da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dopo il diverbio avuto con il portiere. Roberto, quindi, decide di dare un seguito alle sue minacce, facendo causa al condominio. Raffaele, dopo aver appreso la notizia, reagisce in modo molto negativo e, per non pesare troppo sugli abitanti del palazzo, potrebbe prendere una decisione radicale.

Alberto minaccia Clara

Dopo aver scoperto che Clara (Imma Pirone) è in procinto di sposare Eduardo (Fiorenzo Madonna), e di entrare con lui e con suo figlio Federico (Damiano Zangaro) nel programma di protezione, e dopo aver avuto un pesante scontro con Niko (Luca Turco), Alberto (Maurizio Aiello) è fuori di sé e minaccia Clara.

