Nuove anticipazioni di mercoledì 27 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Ida disperata dopo la notizia ricevuta

Ida (Marta Anna Borucinska) è decisa a vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Diego (Francesco Vitiello). Ma proprio nel momento in cui la ragazza sembrava finalmente pronta a riaffacciarsi alla vita, una brutta notizia la trascinerà nella disperazione più buia.

Damiano va ad abitare con Rosa

Nonostante i vicini di casa abbiano preso la decisione di andare via, Rosa (Daniela Ioia) vuole continuare ad abitare nella sua casa insieme al figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Considerati i rischi che Rosa sta correndo, Damiano (Luigi Miele) ha preso la decisione di andare a vivere con lei e con il figlio. La decisione di Damiano di trasferirsi a casa di Rosa potrebbe mettere alla prova il rapporto tra il poliziotto e Viola (Ilenia Lazzarin)? Nel frattempo, a Palazzo Palladini, un atteso ritorno illuminerà di allegria e spensieratezza la Terrazza.

