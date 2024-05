Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 27 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 maggio (puntata 6456): Alberto scopre che Clara sposerà Eduardo

Alberto ha un duro scontro con Niko

Alberto (Maurizio Aiello) ha scoperto per puro caso, ascoltando una conversazione tra Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo), che Clara (Imma Pirone) è in procinto di sposare Eduardo (Fiorenzo Madonna). Scoperte, quindi, le intenzioni della sua ex compagna, Alberto ha un duro scontro con Niko (Luca Turco), avvocato di Clara. Quest’ultima, invece, dopo aver appreso da Rosa quello che è successo, decide di affrontare la situazione.

Il programma di Michele e Micaela mette in crisi Silvia e Samuel

Per la loro trasmissione radiofonica, Michele (Alberto Rossi) e Micaela (Gina Amarante) hanno scelto un argomento che creerà ansie e aspettative nei loro rispettivi compagni. Sia Silvia (Luisa Amatucci) che Samuel (Samuele Cavallo), quindi, decideranno di affrontare, ognuno a modo proprio, i loro rispettivi partner, nel tentativo di chiarirsi.

