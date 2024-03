Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 26 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 marzo (puntata 6412): la proposta di Damiano a Rosa

Viola si sente in colpa per Eugenio

Nonostante sia trascorso molto tempo dalla loro separazione, Viola (Ilenia Lazzarin) continua a nutrire sensi di colpa nei riguardi di Eugenio (Paolo Romano). Rosa (Daniela Ioia), dopo aver soggiornato alla Terrazza insieme al figlio Manuel (Manuel D’Angelo) per sostituire Raffaele (Patrizio Rispo) in guardiola, insiste nel voler tornare a vivere nella propria casa, nonostante i rischi. A causa di questa decisione, Damiano (Luigi Miele) le farà una proposta del tutto inaspettata.

Clara vuole interrompere la gravidanza?

Alberto (Maurizio Aiello) è rassicurato dal fatto che Clara (Imma Pirone), che aspetta un bambino da Eduardo (Fiorenzo Madonna), sembra essere indirizzata verso l’interruzione di gravidanza. Clara, però, ha un confronto con la sua amica Marika (Laura Pagliara) che proverà a farle sorgere qualche dubbio sulla sua decisione senza, però, ottenere grandi risultati.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.