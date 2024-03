Nuove anticipazioni di lunedì 25 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 marzo (puntata 6411): Clara è ancora indecisa sulla gravidanza

Antonio e Manuel fanno pace

Con l’aiuto di Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) riesce a far riavvicinare finalmente i piccoli Antonio (Eduardo Scafora) e Manuel (Manuel D’Angelo), dopo un periodo in cui Antonio non voleva più vedere il suo amico. La complicità che si è creata tra Damiano e Antonio, però, provocherà il dispiacere di qualcuno.

Alberto mette pressione a Clara

Alberto (Maurizio Aiello) ha reagito furiosamente alla notizia che Clara (Imma Pirone) aspetta un bambino da Eduardo (Fiorenzo Madonna). Alberto, quindi, mette pressione a Clara che ancora non ha deciso se portare avanti la gravidanza o interromperla. In questo momento così delicato per lei, Clara riceverà il sostegno di un’amica. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), intanto, si sfogano per il loro malessere coniugale. Cerruti (Cosimo Alberti), invece, sembra trovare un po’ di leggerezza grazie a Luciano (Fabio Balasso).

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.