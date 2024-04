Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 25 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 aprile (puntata 6433): la proposta di Clara ad Eduardo

Roberto e Marina ricevono una visita a sorpresa

Eduardo (Fiorenzo Madonna), in carcere, sembra ormai deciso ad entrare nel programma di protezione riservato ai collaboratori di giustizia. Clara (Imma Pirone), che aspetta un figlio da lui, decide di fargli una proposta che lo spiazzerà. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), invece, si apprestano ad organizzare il viaggio in Corea del Sud insieme a Tommaso (Luigi De Feo) ma riceveranno una visita a sorpresa.

Michele parla della Festa della Liberazione

La visita a sorpresa di Alice (Fabiola Balestriere) getterà un po’ di scompiglio in casa Ferri e rischierà anche di rompere gli equilibri e di incrinare il rapporto di Roberto e Marina con Ida (Marta Anna Borucinska). In occasione della ricorrenza del 25 aprile, la Festa della Liberazione, Michele (Alberto Rossi) parlerà in radio dei valori fondativi della Repubblica Italiana.

