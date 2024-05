Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 24 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 maggio (puntata 6455): il matrimonio di Clara ed Eduardo si avvicina

Clara deve informare Alberto sul suo matrimonio

La data del matrimonio tra Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) si avvicina ma per Clara resta ancora un ultimo scoglio da superare ossia informare Alberto (Maurizio Aiello) riguardo il suo matrimonio e il fatto che entrerà nel programma di protezione insieme al loro figlio Federico (Damiano Zangaro).

Nunzio si avvicina a Diana

A Palazzo Palladini, si sta svolgendo la riunione condominiale d’urgenza chiesta da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ad Otello (Lucio Allocca) per discutere dell’eventuale licenziamento di Raffaele (Patrizio Rispo). Ferri avrà la meglio o gli altri condomini faranno quadrato intorno a Raffaele? Dopo essersi reso conto che la sua ripresa sarà decisamente complicata, Nunzio (Vladimir Randazzo) si avvicinerà ancora di più a Diana (Sara Zanier). Rossella (Giorgia Gianetiempo), nel frattempo, rifletterà sui propri sentimenti.

