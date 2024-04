Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 24 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 aprile (puntata 6433): Silvia sposerà Giancarlo

Eduardo incontra Lucia Cimmino

Clara (Imma Pirone), in attesa di un bambino da Eduardo (Fiorenzo Madonna), non può fare a meno di pensare all’impatto che la decisione dell’uomo di collaborare con la polizia avrà sulle loro vite. Eduardo, infatti, entrerà nel programma di protezione destinato ai collaboratori di giustizia. Eduardo si prepara al primo incontro con Lucia Cimmino (Francesca Colapietro).

Michele prenderà una decisione importante

Ora che ha divorziato ufficialmente da Michele (Alberto Rossi), Silvia (Luisa Amatucci) può sposare Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), accettando la sua proposta. Scosso da questa notizia, Michele, che ha vissuto un altro momento di intimità con Silvia, chiedendole di tornare con lui, prenderà una decisione molto importante. Dopo la partenza di Niko (Luca Turco), Jimmy (Gennaro De Simone) sembra accusare il colpo. Renato (Marzio Honorato) cercherà un modo per tirare su il morale a suo nipote.

