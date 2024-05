Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 maggio (puntata 6454): riunione condominiale d’urgenza a Palazzo Palladini

La strategia di Ferri contro Diego

A Palazzo Palladini, ci sarà una riunione condominiale d’urgenza per decidere su una questione delicata. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), infatti, dopo la discussione con Raffaele (Patrizio Rispo), non vuole più che quest’ultimo ricopra l’incarico di portiere. Ferri, così facendo, porterà avanti la sua strategia per mettere pressione a lui e a Diego (Francesco Vitiello) a cui aveva proposto un accordo che avrebbe salvato suo padre. Raffaele, nel frattempo, sarà sempre più avvilito.

Guido sempre più preso da Claudia

Nunzio (Vladimir Randazzo) realizzerà che la ripresa di Diana (Sara Zanier), uscita dal coma, è più complicata di quanto immaginasse. Riccardo (Mauro Racanati), nonostante i consigli di Ornella (Marina Giulia Cavalli), faticherà a superare il risentimento che prova nei riguardi di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Guido (Germano Bellavia), intanto, sembra sempre più preso da Claudia (Giada Desideri).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.