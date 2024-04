Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 23 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 aprile (puntata 6432): Guido darà un grande dolore a Michele

Damiano scopre la verità su Flavio Bianchi

Grazie all’aiuto di Eduardo (Fiorenzo Madonna), che ha raccolto informazioni in carcere, Damiano (Luigi Miele) scopre che dietro l’imprenditore Flavio Bianchi (Leonardo Santini), c’è il boss Angelo Torrente (Loris De Luna). Damiano, però, non sa che il boss ha un infiltrato che è molto ben informato. Mentre i reiterati segreti di Silvia (Luisa Amatucci) continuano a mettere in difficoltà Mariella (Antonella Prisco), Guido (Germano Bellavia) darà involontariamente un grande dolore a Michele (Alberto Rossi).

Manuela non riesce a dimenticare Niko

Valeria (Benedetta Valanzano) ha confessato a Niko (Luca Turco) di provare un sentimento nei suoi confronti. Niko, dopo un iniziale momento di titubanza, è ora sempre più proiettato nella relazione con lei. Manuela (Gina Amarante), invece, non riesce a dimenticare Niko e ha ancora difficoltà ad andare avanti con la propria vita.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.