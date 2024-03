Nuove anticipazioni di venerdì 22 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 marzo (puntata 6410): Alberto avrà una reazione furiosa

Rosa e Manuel tornano a casa

Dopo aver trascorso un periodo alla Terrazza per sostituire Raffaele (Patrizio Rispo) come portiere di Palazzo Palladini, è arrivato il momento per Rosa (Daniela Ioia) di tornare a casa insieme a suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo). La donna farà non poca fatica per convincere il figlio a lasciare la Terrazza e, nel frattempo, una nuova minaccia già aleggia su di lei.

Salvatore e Luciano si conoscono

Alberto (Maurizio Aiello) viene a conoscenza del fatto che Clara (Imma Pirone) aspetta un bambino da Eduardo (Fiorenzo Madonna). Alberto avrà una reazione furiosa e veemente alla notizia. Clara, però, non ha ancora deciso se portare avanti questa gravidanza oppure no. Salvatore (Cosimo Alberti), invece, approfondisce la conoscenza con Luciano (Fabio Balasso), il padre naturale di Rossella (Giorgia Gianetiempo), tornato a Napoli per assistere al matrimonio della figlia, saltato all’ultimo momento.

