Nuove anticipazioni di lunedì 22 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 aprile (puntata 6431): Damiano è vicino a scoprire la verità

Silvia deve fare chiarezza nei propri sentimenti

Dopo il momento di passione che hanno vissuto ad Indica, Michele (Alberto Rossi) sprona Silvia (Luisa Amatucci) a fare chiarezza nei propri sentimenti. Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), invece, metterà la donna di fronte ad una decisione che non può più rimandare. Mariella (Antonella Prisco), invece, dopo aver saputo del tradimento di Silvia con Michele, ha un bisogno pressante di condividere questo segreto. Per questo motivo, la donna inizierà a cercare una confidente.

Le intuizioni di Nunzio aiutano Damiano

Damiano (Luigi Miele) ha chiesto aiuto ad Eduardo (Fiorenzo Madonna) in carcere per scoprire chi si nasconde dietro le intimidazioni che sta subendo Rosa (Daniela Ioia). Eduardo ha iniziato ad indagare ma Damiano, grazie alle intuizioni di Nunzio (Vladimir Randazzo) che ha capito che dietro tutto questo c’è Flavio Bianchi (Leonardo Santini) in affari con la camorra, si sta avvicinando alla verità.

