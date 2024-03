Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 21 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 21 marzo (puntata 6409): Clara è turbata e combattuta

Cerruti farà un incontro interessante

Alberto (Maurizio Aiello) è alla ricerca di una nuova sistemazione per tener fede alla promessa fatta a Clara (Imma Pirone), ma la donna appare sempre più turbata e combattuta dopo aver scoperto di essere in attesa di un bambino e che il padre è Eduardo (Fiorenzo Madonna), recluso in carcere, che l’ha lasciata libera di vivere la sua vita. Mentre Mariella (Antonella Prisco) registra la crescente freddezza di Guido (Germano Bellavia), ormai diventato insofferente ai suoi modi di fare, Cerruti (Cosimo Alberti) farà al Vulcano un incontro molto interessante.

Il padre di Ida a Palazzo Palladini

Dopo la visita a Palazzo del padre di Ida (Marta Anna Borucinska), Roberto (Roberto Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si illudono di tenere sotto scacco la donna, ma un’iniziativa intrapresa da Diego (Francesco Vitiello) potrebbe cambiare le carte in tavola.

