Nuove anticipazioni di mercoledì 20 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 marzo (puntata 6408): Nunzio vuole parlare con Rossella

Manuela è preoccupata per Irene

Troppo coinvolto per rispettare i tempi di Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), che è stata la prima persona con cui Rossella ha parlato dopo aver deciso di non sposare più Riccardo (Mauro Racanati), le chiederà un confronto. Manuela (Gina Amarante) è preoccupata per Irene (Greta Putaturo) e il suo eccessivo interesse riguardante lo stato d’animo di sua nipote convince Serena (Miriam Candurro) che è stata proprio lei ad insegnarle ad usare lo smartphone di nascosto e ad esporla ai pericoli del web.

Roberto e Marina fanno una concessione a Ida

Con l’intento di ammansire Ida (Marta Anna Borucinska), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) decidono di farle una gradita concessione. Ida ha ricominciato a vedersi con Diego (Francesco Vitiello) e Roberto e Marina temono che il loro segreto possa venire alla luce.

