Nuove anticipazioni di martedì 2 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 aprile (puntata 6417): ritorno di fiamma tra Silvia e Michele?

Silvia vuole dimenticare ciò che è successo

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si sono recati insieme a Indica, preoccupati perché Otello (Lucio Allocca) non rispondeva alle loro chiamate. Silvia e Michele, in questo frangente, vivranno un momento intenso di vicinanza. Dopo quello è successo, entrambi saranno in grande difficoltà. Michele vorrebbe far luce su ciò che è accaduto mentre Silvia sembra più propensa a rimuovere velocemente quello che è successo tra loro.

Clara in procinto di interrompere la gravidanza

Clara (Imma Pirone), in attesa di un bambino da parte di Eduardo (Fiorenzo Madonna), sembra essere in procinto di interrompere la sua gravidanza. Alberto (Maurizio Aiello), che aveva reagito furiosamente alla notizia, è compiaciuto all’idea che Clara abbia deciso di abortire. Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo, si offrirà di stare accanto alla ragazza in un momento così difficile per lei.

