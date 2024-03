Nuove anticipazioni di martedì 19 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 marzo (puntata 6407): un confronto inevitabile per Rossella

La reazione di Silvia e Michele alla decisione di Rossella

Dopo la decisione presa all’ultimo minuto di Rossella (Giorgia Gianetiempo) di non sposare più Riccardo (Mauro Racanati), Michele (Alberto Rossi) rifletterà sul ruolo del padre mentre Silvia (Luisa Amatucci), invece, troverà un’alleata inaspettata. Rossella, dopo aver parlato con Nunzio (Vladimir Randazzo) subito dopo aver deciso di non sposarsi, capirà che c’è un altro confronto al quale non può sottrarsi.

Manuela è tormentata dai sensi di colpa

Mentre Manuela (Gina Amarante) è tormentata dai sensi di colpa per aver insegnato ad Irene (Greta Putaturo) come usare lo smartphone di nascosto, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono decisi ad affrontare il problema, ma la bambina non sembra collaborare. Nonostante lei faccia di tutto per mostrarsi premurosa, Guido (Germano Bellavia) continua ad avercela con Mariella (Antonella Prisco).

