Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 19 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 21 GIUGNO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 19 giugno (puntata 6473): Nunzio potrebbe dare una chance a Diana

Diana è stata dimessa dall’ospedale

Diana (Sara Zanier), supportata da Nunzio durante il suo periodo di recupero, gli ha detto che vorrebbe avere una relazione con lui. Nunzio (Vladimir Randazzo) potrebbe convincersi a dare una chance alla donna che, nel frattempo, è stata finalmente dimessa dall’ospedale. Rossella (Giorgia Gianetiempo), che nel momento in cui sembrava decisa a dichiarare a Nunzio i suoi sentimenti l’ha visto baciarsi con Diana, sembra scivolare lentamente fuori dalla vita del ragazzo.

Alberto prenderà un’inaspettata decisione

Alberto (Maurizio Aiello) è ancora in fuga con suo figlio Federico (Damiano Zangaro), in procinto di entrare nel programma di protezione insieme a sua madre Clara (Imma Pirone) e a Eduardo (Fiorenzo Madonna), che si sono appena sposati. Mentre Clara vivrà ore di profonda angoscia in attesa di conoscere le sorti di suo figlio, Alberto prenderà un’inaspettata decisione.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.