Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 19 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 19 APRILE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 19 aprile (puntata 6430): Damiano chiede aiuto ad Eduardo

Nunzio continua ad indagare su Bianchi

Dopo il gesto intimidatorio a casa di Rosa (Daniela Ioia), Damiano (Luigi Miele) è sempre più intenzionato a scoprirne i responsabili. Per questo motivo, Damiano decide di chiedere aiuto ad Eduardo (Fiorenzo Madonna) al fine di raccogliere in carcere informazioni utili. Nel frattempo, Nunzio (Vladimir Randazzo) continua a cercare elementi che possano aiutarlo a fare luce sui loschi affari di Bianchi (Leonardo Santini) e sul suo ruolo nel presunto incidente di Diana (Sara Zanier).

La richiesta di Roberto a Filippo

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) farà a Filippo (Michelangelo Tommaso) una richiesta spiazzante che lascerà il figlio interdetto. Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), recentemente, hanno avuto varie discussioni e, tra di loro, il clima di incomprensione proseguirà al punto da spingere Silvia a confidarsi con Mariella (Antonella Prisco). Silvia rivelerà a Mariella il momento di passione che ha vissuto con Michele (Alberto Rossi)?

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.