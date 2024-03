Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 18 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 marzo (puntata 6406): Manuela scopre cos’è successo a Irene

A casa di Guido, le tensioni continuano

Continuano le tensioni tra Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia). Da quando Guido, infatti, è stato ricoverato a seguito di un malore, Mariella è diventata molto premurosa nei suoi confronti, costringendolo a seguire alla lettera la dieta che gli è stata consegnata dall’ospedale. A Guido, infatti, è stata diagnosticata un’ernia iatale.

Il segreto di Irene è stato scoperto

Manuela (Gina Amarante) scopre la gravità delle ripercussioni su Irene (Greta Putaturo) del suo incauto gesto. È stata lei, infatti, a spingere la nipote ad usare il vecchio smartphone di Serena (Miriam Candurro) di nascosto e a collegarlo con la rete wi-fi, esponendo, così, la bambina ai rischi del web. Sia Serena che Filippo (Michelangelo Tommaso), infatti, hanno scoperto che Irene seguiva un’influencer che le dava consigli negativi su come non andare a scuola.

