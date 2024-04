Nuove anticipazioni di giovedì 18 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 aprile (puntata 6429): Silvia è gelosa di Michele

Damiano vuole scoprire la verità sulle minacce a Rosa

La minaccia della camorra continua ad incombere sulla vita di Rosa (Daniela Ioia), che è disposta a tutto pur di non lasciare il suo appartamento, e di Manuel (Manuel D’Angelo). Damiano (Luigi Miele), che ha accettato la richiesta di Rosa di non vivere più con loro, è pronto a tutto pur di scoprire chi ci sia dietro a queste minacce. Nel frattempo, Marina (Nina Soldano), in crisi per la sua età, continua a chiedersi se lei e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) potranno essere dei buoni genitori per Tommaso (Luigi De Feo).

Michele e Fabiana si rivedono

Michele (Alberto Rossi) si prepara ad accogliere la visita di Fabiana (Valentina Corti) a Napoli. Fabiana è una collega di Michele con cui il giornalista, in passato, ha avuto un flirt. A Mariella (Antonella Prisco) non sembra sfuggire la gelosia di Silvia (Luisa Amatucci) nei riguardi di Michele.

