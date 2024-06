Nuove anticipazioni di lunedì 17 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 giugno (puntata 6471): Alberto in fuga con Federico

Alberto sempre meno lucido

Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Clara (Imma Pirone) sono diventati marito e moglie ma la felicità per il matrimonio appena concluso viene offuscata dalla scoperta della fuga di Alberto (Maurizio Aiello) con Federico (Damiano Zangaro). Alberto, che ha deciso di scappare con il figlio dopo aver saputo del matrimonio di Clara il giorno stesso delle nozze, sembra sempre meno lucido e l’impossibilità di capire dove si trovino lui e Federico getta Clara, e tutte le persone che le sono accanto, nell’angoscia.

Ornella sorveglia Luca

Dopo aver scoperto che Luca (Luigi Di Fiore) soffre del morbo di Alzheimer e che non vuole smettere di lavorare, Ornella (Marina Giulia Cavalli) non riesce a far finta di niente e continua a “sorvegliare” a distanza il primario. Il comportamento della dottoressa, però, rischia di non passare inosservato in ospedale.

