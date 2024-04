Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 17 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 17 aprile (puntata 6428): una nuova minaccia per Rosa

Flavio chiede aiuto al boss Torrente

Dopo aver avuto un nuovo confronto con Rosa (Daniela Ioia), Damiano (Luigi Miele) accetta di tornare a vivere a casa propria, lasciando, quindi, la casa dove abitano Rosa e il loro figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Una nuova minaccia, però, sembra rimettere tutto nuovamente in discussione. Flavio Bianchi (Leonardo Santini) è preoccupato per il fatto che Diana (Sara Zanier) possa riprendersi dall’incidente e denunciarlo. L’imprenditore, quindi, si rivolge al boss Torrente (Loris De Luna) per chiedere nuovamente il suo aiuto.

Serena invita Manuela a dimenticare Niko

La storia tra Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano) sta diventando sempre più seria. Serena (Miriam Candurro), nel frattempo, ha nuovo, intenso, confronto con sua sorella Manuela (Gina Amarante) che sta soffrendo per il fatto che Niko abbia voltato pagina con un’altra donna e non con lei. Serena cerca di convincerla a dimenticare Niko e a guardare avanti.

