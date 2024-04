Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 16 aprile: le condizioni di Diana non migliorano

Nuove anticipazioni di martedì 16 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 16 aprile (puntata 6427): le condizioni di Diana non migliorano

Nunzio collabora con l’ispettrice Marta

Le condizioni di salute di Diana (Sara Zanier), dopo essere stata investita, non accennano a migliorare. Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, riuscirà ad ottenere finalmente la collaborazione dell’ispettrice Marta (Carmen Annibale) per indagare sui suoi sospetti su Flavio Bianchi (Leonardo Santini). I sospetti di Nunzio sono più che fondati visto che Diana gli ha raccontato la verità riguardo gli affari tra l’imprenditore e la camorra.

La decisione di Rosa

Viola (Ilenia Lazzarin) continua a godersi i festeggiamenti per il suo quarantesimo compleanno. Rosa (Daniela Ioia), nel frattempo, prenderà una decisione che toccherà Damiano (Luigi Miele) più di quanto egli stesso immagini. Spronato da Valeria (Benedetta Valanzano), con cui ha iniziato da tempo una frequentazione, Niko (Luca Turco) riuscirà finalmente a fare un primo passo per lasciarsi il doloroso passato alle spalle.

