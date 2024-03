Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 15 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 MARZO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 15 marzo (puntata 6405): Rossella e Riccardo si sposano

Il giorno del matrimonio è arrivato

Il giorno del matrimonio è arrivato e nell’emozione generale, circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari, Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi) e anche il suo padre naturale Luciano (Fabio Balasso) tornato a Napoli per l’occasione, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si accinge a fare il grande passo, sposandosi con Riccardo (Mauro Racanati).

Filippo e Serena scoprono il segreto di Irene

Dopo aver scoperto, con rammarico e preoccupazione, che Irene (Greta Putaturo) era solita utilizzare il vecchio cellulare di Serena (Miriam Candurro) a loro insaputa, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena si interrogano sul comportamento della figlia e su come metterla in guardia sui rischi delle piattaforme social e del web. Irene, infatti, con lo smartphone, seguiva un’influencer che dà consigli negativi ai suoi follower. Il cambiamento di carattere di Irene aveva costretto i suoi genitori a rivolgersi ad uno psicologo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.