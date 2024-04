Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 15 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 15 aprile (puntata 6426): Viola festeggia il suo compleanno

Eugenio accetta la fine del suo matrimonio

Viola (Ilenia Lazzarin) festeggia il suo quarantesimo compleanno e Damiano (Luigi Miele) cerca di starle vicino in questo giorno importante. Rosa (Daniela Ioia), nel frattempo, si rende conto ancora una volta di quanto l’atteggiamento del suo ex sia completamente diverso rispetto al rapporto che c’era tra loro in passato. Eugenio (Paolo Romano), invece, comincia ad accettare definitivamente l’idea che il suo matrimonio con Viola è definitivamente giunto al termine.

Valeria ha un confronto con Niko

Dopo aver trascorso altri momenti di intimità insieme, Valeria (Benedetta Valanzano) decide di confrontarsi con Niko (Luca Turco) perché vuole capire la natura del loro rapporto. Serena (Miriam Candurro), intanto, dopo aver raccolto lo sfogo di Manuela (Gina Amarante), che ha scoperto Niko e Valeria insieme, cerca di capire fino a che punto la sorella sia ancora presa da Niko.

