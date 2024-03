Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 14 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 MARZO 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 14 marzo (puntata 6404): Rossella si avvicina a Nunzio

Continuano i preparativi per il matrimonio di Rossella

Il giorno stabilito per l’appuntamento con lo psicologo, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) devono convincere di nuovo Irene (Greta Putaturo) ad andarci. Filippo e Serena, però, faranno una scoperta inaspettata che metterà la loro figlia nei guai. Pur se turbata dalla vicinanza con Nunzio (Vladimir Randazzo) durante la sua festa al nubilato al Caffè Vulcano, Rossella (Giorgia Gianetiempo) viene di nuovo risucchiata dai preparativi per il suo matrimonio con Riccardo (Mauro Racanati).

Niko continua a frequentare Valeria

Niko (Luca Turco) pare essere intenzionato a continuare la frequentazione con Valeria (Benedetta Valanzano), incontrata dopo quindici anni durante la sua settimana bianca in Trentino. Manuela (Gina Amarante), inizialmente scossa dopo averlo scoperto, afferma di essersi messa l’animo in pace ma non rinuncia ad un’ultima stoccata nei confronti del ragazzo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.